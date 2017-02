la nuova multipla

sono di nuovo un felice (anche se povero in canna) possessore di una fiat multipla! Unico rammarico (a parte aver distrutto quella precedente…) è che questa non ha più lo stile ed il carisma che la distingueva dalle altre auto :( ps

grazie a tutti quelli che mi hanno fatto [e a quelli che faranno] qualche donazione ;) ciuaz Share this: Facebook

LinkedIn

Google

Twitter

Like this: Like Loading... View all posts by fullo →

Post navigation