Spostare i DNS da TopHost a Dreamhost

Ultimamente ho registrato per comodità alcuni domini .IT su TopHost, gestendoli poi direttamente sul mio account di Dreamhost.

La scelta è ricaduta su Tophost perchè (tralasciando il servizio di hosting che vale quanto costa) permette di modificare i propri DNS molto semplicemente ed ha dei decenti tempi di aggiornamento.

Le operazioni da fare per far si che i DNS vengano quindi gestiti da Dreamhost sono poche e semplici.

Nel pannello di Dreamhost create un nuovo dominio (utilizzando quello che volete spostare), prendete nota dei DNS associati al dominio e da shell (se usate linux) ricavate l’IP associato a quest’ultimo usando:

$ dig @ns1.dreamhost.com VOSTRODOMINIO.XXX

Andate adesso nel pannello di amministrazione di TopHost e cliccate su “Servizio DNS“, da qui verrete rediretti al pannello di gestione DNS vero e proprio.

A questo punto iniziate cancellate la voce www corrispondente ad un parametro CNAME e sostituitela con una entry: Nome = www, Tipo = A, Valore = IP ottenuto dal dig fatto precedentemente. Se volete registrare un dominio senza www davanti usate il carattere @ nel campo nome.

Cancellate adesso TUTTE le altre entry (comprese quelle relative ai server MX se e solo se volete migrare anche la gestione della posta elettronica), alla fine dovreste ottenere una schermata come questa:



Attendete che i DNS si propaghino (da 24 a 48h circa)

Create su Dreamhost i sottodomini e controllatene il funzionamento.

Finita la configurazione del server DNS per dominio e sottodomini possiamo iniziare a concentrarci sull’email. Infatti se non indicato nulla TopHost elimina il supporto all’email impedendone la corretta redirezione. Quindi per abilitare l’utilizzo dei server di posta elettronica di Dreamhost dobbiamo agire come illustrato qui in seguito.

Dal pannello di controllo di Dreamhost selezionate la voce: Domains->Manage Domains e successivamente cliccate sul link DNS relativo al dominio di vostro interesse

All'interno della pagina aperta compaiono alcune voci, tra cui mail MX 0 mx2.balanced.$NOMEDELSERVER.mail.dreamhost.com., dove $NOMEDELSERVER è il nome del server su cui si poggia il vostro dominio.

Se non dovesse comparire il nome del server MX significa che non avete aggiunto nessuna email al dominio, per farlo basta andare nel menù Mail->Manage Mail e creare gli account relativi al dominio scelto, alternativamente se avete creato l'email ma non compare nulla andate in Mail->Custom MX cliccate su EDIT per il dominio in questione ed andate in fondo alla pagina.

Prendete nota dei nomi dei due server MX (mi raccomando il punto a fine nome!) perchè li riutilizzeremo a breve.

Adesso torniamo sul pannello di gestione DNS di TopHost e clicchiamo sul pulsante “ Aggiungi Record “, ed inserite i record relativi ai server MX precedentemente segnati. Ad entrambi i server associate un valore numerico (normalmente 10 e 20). Ecco come dovrebbe apparire la seconda parte del box dei DNS.



Attendete che gli aggiornamenti ai DNS si siano propagati e testate il tutto

Da notare che potete tranquillamente fare i due passi contemporaneamente (aspettando un solo aggiornamento dei DNS) o saltarne uno dei due gestendo la posta da Tophost e web no o viceversa.

