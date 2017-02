Urgenze bancarie

La scorsa settimana sono stato chiamato urgentemente dalla mia banca. Mi hanno prima mandato un avviso, poi una raccomandata ed infine mi hanno chiamato al telefono. Non mi hanno voluto mai dire il motivo perchè “confidenziale” e quindi ho dovuto mollare un cliente a metà lavoro ed andare a parlare con il vice-direttore di filiale per risolvere questa emergenza.

Quando sono arrivato negli uffici mi hanno spiegato che hanno notato delle irregolarità nel mio conto, e che volevano garantirmi il miglior supporto possibile. Subito mi sono preoccupato ed ho chiesto maggiori ragguagli.

Il problema è che da qualche mese il conto non è in rosso, ed ho scoperto che è una cosa gravissima, pertanto mi hanno chiesto se voglio congelare i miei pochi risparmi presenti sul conto ad interessi insignificanti in un fondo con bla-bla fisso e piro-piro variabili per qualche lustro. Al che ho chiesto cosa avrei dovuto fare nel caso avessi bisogno di spendere i miei soldi. Nulla di più semplice, mi hanno detto, basta infatti accedere ad un prestito agevolato, con interessi da strozzinaggio, che verrebbe attivato in meno di 24h!

Che culo avere qualcuno che si preoccupa per te…

ciuaz

