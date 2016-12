Il futuro di ogni informatico che si rispetti… Grazie a tutti, ricevere SMS di congraturazioni, prenotazioni ed auguri fa sempre piacere. Soprattutto il 1° Aprile! Ci risentiamo il prossimo anno! E’ quello di abbandonare il pc e dedicarsi a qualcosa di più concreto. Era da qualche anno che pensavo al “piano b” e finalmente se ne è mostrata l’occasione. Ecco a voi il mio agriturismo! Rallenterò con startup, web 2.0, agile e lean per dedicarmi all’orto ed al sano vivere. Dopo un paio di mesi di trattativa oggi ho finalmente chiuso l’acquisto di uno stupendo agriturismo con tanto di laghetto e pesci sul retro. Si trova nelle colline tosco-romagnole e prevedo di aprire al pubblico prossimamente, magari per qualche mangiata con i vari pug/xpug/etc e per organizzare i corsi di ideato in un ambiente diverso dal solito. Il nome? Pensavo a qualcosa come “La carpa d’oro“… Grazie a tutti, ricevere SMS di congraturazioni, prenotazioni ed auguri fa sempre piacere. Soprattutto il 1° Aprile! Ci risentiamo il prossimo anno! Share this: Facebook

