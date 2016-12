Ha ancora senso fare (buona) impresa in Italia?

Un altro anno (di resistenza) è passato e gran parte degli obbiettivi personali fissati sono stati raggiunti, gran parte ma non tutti (il mondo non è ancora mio, non sono ricco da fare schifo e ho perso solo 10Kg dei 15 che mi ero ripromesso). Ho allargato la famiglia e la casa, ho dedicato un po’ più di tempo a me stesso studiando ed affrontando nuovi temi professionali ed ho contribuito all’organizzazione di nuovi eventi community-driven con il GrUSP sia su argomenti relativi a PHP che su temi che ho sempre vissuto come spettatore ma che mi hanno sempre affascinato.

Con ideato, nonostante la fuga di cervelli e una sempre più evidente crisi del mercato, abbiamo aumentato fatturato e profitto (anche se con risultati sotto le aspettative) e reinvestito gran parte dello stesso all’interno dell’azienda per tentare la via della realizzazione di startup/prodotti. Eppure, lavorativamente parlando, ho sempre una sensazione di amaro in bocca che non mi fa godere a pieno dei risultati ottenuti.

Il lavoro ben fatto in Italia non paga, paga quello che costa meno #emigriamoXPUG #fail — Massimo Azzolini (@massimoazzolini) January 3, 2013

Ho sempre pensato che il modo migliore per fare impresa fosse di fare un’impresa migliore. Evidentemente mi sbagliavo.

Gran parte del mio personale effort è concentrato su far si che chi lavora per me (e con me) sia soddisfatto ed abbia tutti gli strumenti necessari al fine di poter ottenere buoni risultati. Il famoso 20% di tempo decantato da Google per fare autoformazione o progetti personali in ideato si è trasformato in un investimento effettivo di circa 24 giorni pro-capite spesi tra conferenze, eventi, corsi interni all’azienda e sessioni di hacking (più o meno riuscite). Ho coinvolto altri professionisti in serate dedicate ad argomenti utili al team per aprire la mente ascoltando nuovi punti di vista (non da ultimo un tinktank sull’emigrazione scaturito in un gruppo facebook che ha fatto 225 proseliti in un giorno).

Eppure, nonostante tutto, il clima che vivo è quello dell’impresa che è considerata di ottimo livello ma che stenta a decollare.

Colpa (probabilmente) di una miopia da parte del mercato verso i temi della qualità del settore tech, colpa (altrettanto probabilmente) di una mia mancanza di coraggio ad aggredire quest’ultimo con una rete commerciale più ortodossa (ma vendendo soluzioni ritagliate su specifiche esigenze è tutto un dire cosa sia ortodosso).

Colpa (sicuramente) della difficoltà di creare un’impresa che possa (dal giorno zero) lavorare in, e con, tutto il mondo senza doversi porre eccessivi problemi burocratici-amministrativi, litigare con clienti che fanno di tutto per non pagarti (o di farlo in ere geologiche) e che possa, in Italia, offrire stipendi degni senza soccombere ad una pressione fiscale non indifferente.

@cphp peccato che ci sia di fatto una scappatoia per far pagare anche a più di 60 gg tra aziende, v. comma 3 art. 2 http://t.co/SlJAKQmL — Alex Pagnoni (@alexpagnoni) January 3, 2013

Più passa il tempo e più mi accorgo che le attività che facciamo sempre più di frequente sono quelle di risolvere problemi dovuti, sostanzialmente, a mancanza di metodo di lavoro da parte di altri. Insomma, mi pare che si faccia poco di veramente innovativo e che nella penisola l’innovazione piaccia poco, ma che tutti siano concentrati nel metterci una pezza, a creare gruppi di discussione (e non d’azione) o a creare startup senza un business model.

“Apri una inc/ltd/ghmb” mi dicono. Eppure continuo a chiedermi che senso abbia aprire all’estero per poter fare un lavoro che, potenzialmente, potrei fare in Italia? E perché devo sentirmi obbligato ad emigrare per poter fare il mio lavoro con soddisfazione e piena legittimazione?

Quando nacque ideato abbiamo ponderato la scelta di rimanere a Cesena piuttosto che spostarci in una città come Milano proprio perché volevamo vivere, lavorare e farci famiglia in una cittadina a misura d’uomo. “Lavoriamo con internet” ci dicevamo “non ci sono barriere a quello che possiamo fare“. Ed invece, per crescere professionalmente pare obbligatorio andarsene, dall’Italia.

Non che nell’immediato voglia farlo, ma la prospettiva di doverlo fare mi fa incazzare. Ecco si.. incazzare.

Voglio fare l’imprenditore, non credo nella politica. Non in quella italiana fatta di populismo, gente che si urla contro e che non ha un vero piano d’azione che non sia quello di vomitare bugie e rendersi bella in tv. Non credo neanche nelle attuali forze politiche (vecchie ed emergenti) che hanno la presunzione di dire di rappresentarmi e con le quali non voglio avere nulla a che fare (uno dei motivi per cui non voglio che la mia azienda lavori con istituzioni politiche, statali o simili). Probabilmente ho smesso di credere all’intero sistema-Italia da tempo, eppure voglio ancora resistere.

Ecco il prossimo tinktank lo facciamo sulla resistance.

Bah.. buon 2013… E viva la resistànce!

