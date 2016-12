Due nuovi libri all’orizzonte

Se lo scorso anno, con il GrUSP vi abbiamo deliziato con il nostro primo libro su PHP, quest’anno lo faremo con quello su Javascript. Infatti per FAG Edizioni, insieme ad altri autori, sto scrivendo Javascript Best Practices. Se tutto va bene, ed i ritardatari finiranno per tempo i loro capitoli, vedrete il libro a Verona durante il prossimo JsDay. Così come per PHP Best Practices anche questo libro è un cookbook dove ogni capitolo affronterà uno specifico argomento legato a Js. Si parte quindi dai LocalStorage, a me molto cari, passando dagli ambienti di test automatico, a CoffeeScript, Node.Js e Pattern di sviluppo.

Affiancato a questo libro, ed all’organizzazione di tre conferenze diverse (anzi quattro), ho iniziato a lavorare (grazie alla mancanza di sonno indotta da cause esterne) a qualcosa di diverso.

Quello che segue è il pesce d’aprile 2013… grazie per aver abboccato :)

Per ora non ho deciso il titolo, ma sono già abbastanza avanti con trama ed intreccio delle storie. Ogni capitolo infatti vedrà la storia raccontata da un diverso personaggio, usando punti di vista differenti per lo stesso avvenimento. Nel romanzo si parlerà di tecnologia (futuribile e futuristica), intrigo ed un sano humor nero il tutto scritto in un incrocio stilistico tra Matt Ruff, Douglas Adams e Christopher Moore…

Il primo capitolo-racconto è scaricabile gratuitamente.

Al prossimo anno ;)

