penne all’ubriaca

ingredienti

preparazione

Far bollire il vino in una pentola (se il vino non basta si può diluire con acqua, usando come proporzione 1/5 acqua e 4/5 vino), quando bolle calare la pasta. NON SALARE!!!!

Intanto, a parte in una padella larga, fare un soffritto leggero, buttarci dentro la salciccia farla rosolare qualche minuto ed aggiungere speck e pancetta (come quantità andata ad occhio in base alla pasta calata), siccome durante la cottura perdono grassi usate poco olio. Quando la salciccia è quasi cotta aggiungere mezzo bicchiere di vino e farlo evaporare. Salare abbondantemente il tutto.

Appena la pasta è cotta, scolarla e buttarla nella padella col condimento, aggiungere la panna da cucina (1 confezione ogni 2 persone) e saltare il tutto su fiamma bassa per meno di 1 minuto.

Servire nei piatti e pasteggiare con altro vino rosso (Nero d’Avola e Cirò sono ottimi)