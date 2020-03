Wishraiser, startup sociale per definizione

Una delle mie prime attività come advisor per un acceleratore è stata, nel 2015, quella di seguire, sul fronte tecnico e di business design, Wishraiser. Startup in ambito Sociale (quello con la S maiuscola) nata in seno al programma di ImpactHub Fabriq che si è da subito distinta per un’idea chiara ed una capacità di testarla sul mercato con esperimenti controllati e senza la necessità, almeno nelle prime (caotiche) fasi, di un prodotto software particolarmente maturo.

Il modello di business di Wishraiser è molto semplice ed allo stesso tempo può contribuire a migliorare la vita di tantissimi:

Wishraiser è la piattaforma di Charity Lottery dove Celebrities, influencer e prestigiose Aziende possono lanciare campagne di raccolta fondi a favore delle proprie ONP. Wishraiser offre a tutti gli utenti la possibilità di vincere un’esperienza unica, sostenendo un’importante causa sociale di una o più organizzazioni non profit.

…

La parte del ricavato devoluta all’organizzazione varia a seconda della natura di ogni livello. Ad ogni modo Wishraiser trattiene una fee del 20% su ogni donazione. https://www.wishraiser.com/it/faq

Difficilmente Wishraiser sarà un unicorno, difficilmente sarà disruptive come altre startup lo sono per il mondo dei trasporti o della telefonia. Wishrasier è però una grande opportunità di fare del bene, aiutando organizzazioni ed al tempo stesso potendo vincere un’esperienza unica con la tua celebrità preferita.

Wishraiser sta cercando uno sviluppatore PHP *, full-remote, da inserire in organico con un contratto a tempo indeterminato e con RAL intorno a 35k.



Contattateli pure qui: https://www.wishraiser.com/it/contacts



* con buone conoscenze su symfony, tdd, ci, etc. etc. e che sappia mettere mano ad AWS

Share this: Facebook

LinkedIn

Twitter

Pocket