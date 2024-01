Ogni volta che svolgo un corso sugli OKR la prima giornata è interamente dedicata a cosa significa misurare e creare dei KPI. Nonostante l’attenzione di tutti sia verso la stesura degli OKR perfetti fin da subito, penso che una incompleta, o nulla, comprensione di cosa significhi misurare e come si costruiscano delle metriche utili sia alla base dell’insuccesso di molte transizione all’uso dello strumento.

In questo articolo, esploreremo la differenza tra KPIs leading, lagging, reporting e metriche esplorative, analizzando esempi pratici per una comprensione più approfondita.

Misurare le performance è fondamentale per il successo aziendale, e i Key Performance Indicators (KPIs) sono strumenti essenziali per questo compito.

1. KPIs Leading: Il Futuro in un Numero

I KPIs leading sono come una finestra sul futuro, fornendo indicazioni preziose per anticipare le tendenze e orientare le decisioni strategiche. Un esempio di KPI leading è il “Customer Acquisition Cost (CAC) to Customer Lifetime Value (CLV) Ratio.”

Esempio: Rapporto CAC su CLV

Questo KPI leading offre insights sulla potenziale redditività dell’acquisizione di nuovi clienti. Un rapporto favorevole suggerisce che il costo di acquisizione è giustificato dal valore atteso del cliente nel tempo. Osservare variazioni in questo rapporto può prevedere le future performance finanziarie.

2. Metriche Esplorative: Alla Scoperta dei Pattern

Le metriche esplorative sono come una bussola inesplorata che guida l’analisi dei dati alla ricerca di pattern e tendenze. Un esempio è la “User Engagement Heatmap.”

Esempio: Heatmap di Coinvolgimento Utente

Questa metrica esplorativa visualizza come gli utenti interagiscono con un sito web o un’applicazione. Esplorando le variazioni di coinvolgimento, è possibile identificare aree di alta o bassa interazione, portando a insight preziosi su preferenze utente, potenziali problemi di usabilità o opportunità di ottimizzazione.

3. Lagging Metrics: Riflessi del Passato

Le Lagging Metrics sono indicatori che riflettono le prestazioni passate e sono spesso utilizzate per valutare l’efficacia delle azioni già intraprese.

Esempio: Revenue Annua

La revenue annua è una Lagging Metric in quanto rappresenta il risultato di attività e strategie passate. Esaminare questa metrica consente di valutare il successo o l’insuccesso di iniziative precedenti.

4. Metriche di Reporting: Quadro Costante nel Tempo

Le Metriche di Reporting sono strumenti strutturati utilizzati per comunicare le performance a intervalli regolari, offrendo una visione costante della situazione.

Esempio: Rapporto Mensile di Utilizzo del Sito

Un rapporto mensile sull’utilizzo del sito web è una Metrica di Reporting. Fornisce informazioni regolari e strutturate sulle interazioni degli utenti, creando una base stabile per il monitoraggio delle performance.

Confronto tra Tipi di Metriche:

KPI Orientamento

temporale Utilizzo

decisionale Espresso

come Leading Metrics Anticipa il Futuro Guida le Decisioni Future Numeri Predittivi Exploration Metrics Esplora il Presente e il Passato Esplorazione per Scoperte Precedenti Visualizzazioni Qualitative o Grafiche Lagging Metrics Riflette il Passato Valuta l’Impatto Passato Numeri Descrittivi Reporting Metrics Riferisce il Presente e il Passato Fornisce un Quadro Costante Dati Numerici Strutturati come e quando usare le varie tipologie di metriche

Conclusione: Navigare tra i KPI

Comprendere la distinzione tra KPI di leading, lagging, metriche esplorative e metriche di reporting è cruciale per un’utilizzazione efficace dei dati.

I KPIs leading guidano le decisioni strategiche, offrendo una visione anticipata del futuro, mentre le metriche esplorative forniscono una mappa per esplorare il terreno dei dati alla ricerca di nuove scoperte.

Le Lagging Metrics valutano il passato, mentre le Metriche di Reporting forniscono un quadro costante delle performance.

Navigare tra questi tipi di KPIs e metriche consente alle aziende di ottenere una visione più completa delle proprie performance, conducendo a decisioni informate e orientate al successo.

Se vuoi approfondire ulteriormente iscriviti al corso sugli OKR che terrò prossimamente. Register on Eventbrite

Share this: Facebook

LinkedIn

Twitter

Pocket



Like Loading...