Essere un nerd: contare in binario

Leggendo la stupenda guida per Luca Mearelli su come contare in binario mi è tornato alla memoria un piccolo esercizio che facevo per contare potenze di 2 con le dita.

L’esercizio è abbastanza semplice e vi aiuterà a sbaragliare qualsiasi chitarrista estivo davanti ad un falò (ma non garantisco).



Prendete la vostra mano ed assegnate un numero da 0 a 4 alle dita partendo dal mignolo. Tale numero rappresenta la potenza del due che volete calcolare. Ad esempio il mignolo, al quale avete assegnato il valore 0, varrà 2^0 = 1.

Adesso chiudete la mano a pungo ed iniziate ad alzare un solo dito per volta, ecco quindi una serie di numeri facilmente calcolabili:

0 => pugno chiuso

1 => mignolo

2 => anulare

4 => medio

8 => indice

16 => pollice

Proviamo a creare ora qualche altro numero combinando le dita

3 => mignolo + anulare

7 => mignolo + anulare + medio

18 => pollice + anulare

22 => pollice + medio + anulare

31 => pollice + indice + medio + anulare + mignolo

33 => ? + mignolo

Come si può notare ogni volta che dobbiamo calcolare un numero dispari il mignolo sarà presente. Inoltre il numero raggiungibile da una singola mano è 31 (cioè 2^6 – 1).

Come calcolare il 33? Semplice aggiungendo un dito dall’altra mano che assumerà il valore di potenza 6 (e quindi di conseguenza 2^6 = 32).

Ed adesso tutti in spiaggia a mostrare le proprie doti matematiche!

ciuaz

Share this: Facebook

LinkedIn

Google

Twitter