Gli OKR sono come una mappa che ci indica la direzione da seguire, ma dobbiamo essere sicuri che la destinazione sia veramente ciò di cui abbiamo bisogno e non solo un desiderio passeggero.

Proprio come nella lista della spesa, dovremmo prenderci il tempo di riflettere su ciò che mettiamo nel nostro carrello, valutando attentamente se ne abbiamo davvero bisogno o se è solo un capriccio momentaneo.

In tali periodi di crisi, è ancora più cruciale essere consapevoli delle nostre risorse limitate e fare una scelta ponderata su dove investire la nostra energia e le nostre risorse.

Allo stesso modo in cui controlliamo il nostro budget quando facciamo la spesa, dovremmo considerare attentamente quali obiettivi inserire nella nostra strategia OKR per massimizzare il nostro potenziale e raggiungere risultati significativi.

Come quando andiamo a fare la spesa, ci capita spesso di essere attirati dalle tentazioni sulle nostre isole preferite, come l’isola dei dolci o l’isola delle novità. Allo stesso modo, nel definire gli OKR, potremmo essere tentati di scegliere quegli obiettivi che sembrano più allettanti o all’avanguardia, senza valutare adeguatamente se siano veramente cruciali per il raggiungimento dei nostri obiettivi a lungo termine.

Ecco perché è fondamentale andare oltre l’apparenza e affrontare la realtà dei fatti. Chiedersi “per che fine/a che scopo” abbiamo scelto un obiettivo ci aiuta a comprendere il suo valore intrinseco e il contributo che potrebbe apportare al nostro successo complessivo.

Rendendoci conto del perché un determinato obiettivo è importante per noi, possiamo fare scelte più intelligenti e allineate con le nostre reali necessità.

Infine, così come nello shopping se manca un ingrediente, dobbiamo rimanere flessibili e adattarci alle circostanze che cambiano. Nel corso del tempo, potrebbe essere necessario rivedere i nostri OKR, proprio come rivediamo la nostra lista della spesa. Potrebbe accadere che ci siano più modi per raggiungere un certo obiettivo. Invece di essere rigidi e attaccati a una sola strategia, dovremmo essere aperti a considerare diverse possibilità e ad adattarci alle circostanze mutevoli.

Dobbiamo essere pronti a fare regolazioni e modifiche, tenendo sempre a mente l’obiettivo finale che vogliamo raggiungere.

Quando siamo in crisi, potremmo sentirci sopraffatti e disorientati, ma è proprio in questi momenti che gli OKR diventano ancora più importanti. Ci forniscono una bussola per orientarci nella giusta direzione e concentrare le nostre energie su ciò che veramente conta.

Durante una crisi, potrebbero sorgere nuove opportunità o nuove sfide da affrontare, quindi dobbiamo essere pronti a rivedere la nostra strategia e a modificare i nostri OKR di conseguenza.

Al contrario, gli OKR ci offrono una struttura per affrontare le difficoltà in modo sistematico e mirato. Ci aiutano a identificare e affrontare le sfide più rilevanti, al fine di superare la crisi e raggiungere i nostri obiettivi.

Scrivere un OKR durante una crisi è come fare la spesa affamati. Francesco Fullone, Torino Agile Conference

È essenziale distinguere tra ciò che è essenziale e ciò che è solo desiderato, essere realistici nelle aspettative, considerare alternative e rimanere flessibili. Gli OKR possono essere il nostro strumento per mantenere il focus e la chiarezza di intenti durante periodi di turbolenza. Ci aiutano a delineare una strategia di azione e a concentrare le nostre risorse sulle attività più significative e impattanti.

Quando siamo affamati, la tentazione di riempire il carrello con cibi poco salutari o non necessari è molto forte. Allo stesso modo, durante una crisi, potremmo sentirsi attratti da obiettivi che sembrano promettenti ma che potrebbero non essere davvero fondamentali per il nostro successo a lungo termine.

In conclusione, scrivere un OKR quando siamo in crisi è come fare la spesa affamati. È essenziale distinguere tra ciò che è davvero necessario e ciò che è solo una voglia momentanea. Così come la lista della spesa ci aiuta a pianificare e organizzare i nostri acquisti, gli OKR servono come guida per focalizzarci sui risultati concreti e significativi che vogliamo raggiungere.

