Open Source, User eXperience Designers e karma positivo

Nella mia precedente vita da sviluppatore, ed in quella ancora precedente da sistemista, ho avuto la mia buona dose di utilizzo di software Open Source.

A tal riguardo ho sempre cercato di avere un apporto karmico neutro, usavo software Open Source per fare consulenze, mettere in piedi e mantenere sistemi o prodotti software e quindi, in sostanza, per guadagnare (karma negativo) ed allo stesso tempo dedicavo parte del mio tempo a tradurre software e libri, mantenere progetti (per qualche anno sono stato il lead developer di una suite di project management) fare da advocate, organizzare testfest o hacknight ed anche finanziare attivamente con delle bounty hunt feature che ritenevo utili per il mio lavoro o per completare il progetto (karma positivo).

(Si, state per leggere un rant.)

Come nel mio caso tantissimi altri tecnici (sviluppatori e non solo) hanno dedicato parte del loro tempo a contribuire a migliorare, in un modo o nell’altro, i software Open Source. Mi è però capitato di vedere uno scarso interesse, da parte di User eXperience Designer di lavorare a progetti del genere, preferendo concentrarsi su altri aspetti del volontariato (sociale, sostenibile, etc.).

Non che questo sia deprecabile, anzi! Ma più passa il tempo e più mi accorgo che progetti Open Source usati da decine (centinaia?) di migliaia di utenti hanno una user experience ferma agli anni ’90.

Alcuni, vedi OBS, fanno venire voglia di andare dagli autori e, tra una pacca sulle spalle e l’altra per ringraziarli del software, piazzare qualche ceffone alla Bud Spencer per l’interfaccia e l’esperienza d’uso in generale.

Ecco, cari i miei User eXperience Designer, aiutate gli sviluppatori Open Source a rendere il mondo un posto un po’ migliore (un po’ come fanno i partecipanti al gruppo HIG di Gnome). Aiutateli a migliorare i prodotti che rilasciano gratuitamente e volontariamente. Aiutaleli ad aiutare voi, perché molto probabilmente state usando un software con una esperienza d’uso raccapricciante rilasciato come Open Source.

E magari, nel frattempo, come capita ad alcuni sviluppatori OSS famosi, tutto il Karma negativo accumulato per non aver contribuito sarà affiancato da un po’ di Karma positivo e potreste farvi notare per la soluzione particolarmente smart adottata ed essere coinvolti in progetti di una certa rilevanza.

